تتواصل لقاءات الإثارة والندية لدوري روشن السعودي لإقامة 3 لقاءات مساء اليوم (الخميس)، إذ يستضيف الوحدة (المركز 13) نظيره الهلال (رابع الدوري) عند تمام الساعة 8:30م، كما يستضيف الفتح (سادس الدوري) فريق الطائي (ثامن الدوري) في تمام الساعة الرابعة عصراً، وفي ذات التوقيت يلتقي الفيحاء (المركز 11) مع ضيفه أبها (تاسع الدوري).فعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع يعود فريق الهلال للمنافسات المحلية بعد غياب 38 يوماً بعد أن عاد وصيفاً للعالم ومتأهلاً لنهائي دوري أبطال آسيا. ويسعى من خلال لقاء الليلة أمام مضيفه الوحدة لتحقيق الانتصار والمنافسة مجدداً على لقب الدوري، إذ يحتل الزعيم المركز الرابع برصيد 32 نقطة حصدها من 9 انتصارات و5 تعادلات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 26 وعليه 12 هدفاً. أما فريق الوحدة فإنه يأمل بالخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد عن شبح الهبوط، إذ يحتل فرسان مكة المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة حصدها من 5 انتصارات و4 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 13 وعليه 24 هدفاً.وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الفتح لقاءه أمام ضيفه الطائي بحثاً عن نقاط اللقاء والمنافسة على مراكز المقدمة، إذ يحتل النموذجي المركز السادس برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل وحيد و7 خسائر وله من الأهداف 28 وعليه 19 هدفاً. أما فريق الطائي فإنه يأمل بمواصلة نتائجه الإيجابية بعد أن كسر سلسلة الخسائر بفوز وتعادل ليصل للمركز الثامن برصيد 22 نقطة حصدها من 7 انتصارات وتعادل وحيد و10 خسائر وله من الأهداف 23 وعليه 25 هدفاً.ويبحث كل من الفيحاء وضيفه أبها، على استاد مدينة المجمعة الرياضية، عن نقاط اللقاء الثلاث لتحسين مركزيهما في جدول الترتيب، لا سيما أن الفارق النقطي بينهما نقطتان فقط لصالح أبها الذي يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة حصدها 7 انتصارات وتعادل وحيد و10 خسائر وله من الأهداف 22 وعليه 30 هدفاً، فيما يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة حصدها من 5 انتصارات ومثلها تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 20 وعليه 27 هدفاً.مباريات اليومالفتح * الطائي4:00 عصراًالفيحاء * أبها4:00 عصراًالوحدة * الهلال8:30 مساءً