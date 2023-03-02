واصل المحترف السعودي اللاعب مصعب وصفي، تألقه مع فريقه نادي ديبورتيفو لوسيتينسي، وتقديمه للمستويات الفنية الرائعة عقِبَ مشاركته في القائمة الأساسية منذ انتقاله للفريق مطلع شهر ديسمبر الماضي قادماً من نادي أونيون فييرا الإسباني.وأستطاع صانع اللعب مصعب وصفي أن يحظى بثقة مدرب الفريق السيد جي بي، ويُشارك بشكل أساسي بالرغم من انتقاله للفريق خلال منتصف دوري تريسيرا الإسباني لكرة القدم، حيث شارك في 5 مباريات على التوالي في الدوري أمام فرق ريفيغو وسانتا بوسنا وساركو وفيريولينس وفريق ماريا دي سالوت، سجل خلالها هدفاً وصنع هدفين. كما شارك أيضاً في مباراتين وديتين أمام فريقي توغا ويونين لاتينا الإسبانيين، سجل هدفاً وصنع هدفين. ويحتل فريق ديبورتيفو لوسيتينسي المركز التاسع في الدوري برصيد 25 نقطة ويستعد حالياً لمشاركة فريقه يوم الأحد القادم أمام فريق فيلا فرانكا الذي يحتل المركز الثالث في الدوري.من جهته، شدد النجم مصعب وصفي على أنه يسعى جاهداً لمواصلة تقديمه المستويات الرائعة مع فريقه ديبورتيفو لوسيتينسي الإسباني، وتحقيق نتائج رائعة وإثبات ما لديه من إمكانات جيدة ومهارات فردية تُضيف للفريق في كل المباريات التي يُشارك بها، مُقدماً في ختام حديثه شكره لرئيس النادي بيدرو لجينس، ومدير الرياضة في النادي فانسي ايستر ليس ومدرب الفريق جي بي، وجميع العاملين في النادي وجماهيره على دعمهم له ولزملائه اللاعبين، وأيضاً الشكر لوكيل أعماله الإسباني لوريك، على تذليله كل الصعاب التي تواجه.يذكر أن اللاعب السعودي مصعب وصفي يُعتبر أول لاعب محترف خارج الأراضي السعودية يحقق لقباً في القارة الأوروبية العجوز، حينما تألق مع ناديه السابق أونيون فييرا الإسباني الموسم الماضي 2021/‏2022م، وساهم معه وبشكل كبير ومؤثر في تحقيق لقب دوري بريميرا أورجينال الإسباني للدرجة الثالثة لكرة القدم بعد تجربته الجيدة مع نادي الكركون الإسباني عام 2019/‏ 2020م.