حذر مدرب فريق الشباب مورينو، فواز الصقور من الحصول على الإنذار الرابع في مباراة العدالة بعد غد (السبت) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة (19) من دوري روشن السعودي للمحترفين لتجنب الإيقاف لمباراة واحدة، إذ ستكون مواجهة الشباب عقب لقاء العدالة أمام فريق الفيحاء يوم (الخميس) القادم على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة (20) في الدوري. وطلب المدرب من اللاعبين مضاعفة الجهود الفنية ومواصلة الانتصارات والسعي لحصد النقاط الثلاث والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.وسيختتم الفريق الشبابي تحضيراته الفنية غداً (الجمعة) بإجراء مناورة كروية سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني الذي سينتهجه في لقاء العدالة، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء القادم الذي سيفتقد خلاله للثلاثي القائد بانيغا، والمهاجم جونيور، والمدافع سعيد الربيعي بسبب الإصابات المختلفة، ومن المتوقع أن تشهد قائمة الفريق مشاركة اللاعبين هتان باهبري، وفهد المولد، وماجد كنبة، وأرون سالم، خلال مجريات مباراة العدالة المرتقبة.