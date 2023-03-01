يواجه الثلاثي في الفريق الهلالي؛ كويلار، ناصر الدوسري، وسعود عبدالحميد، خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الرابع في مباراة الوحدة غداً (الخميس) في الشرائع بمكة ضمن مباريات الجولة (19) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة الزعيم عقب لقاء الفرسان أمام الفتح بالرياض في لقاء مؤجل من الجولة (18) في الدوري.من جانب آخر، ينهي المدرب دياز تحضيراته الفنية لمباراة الوحدة في الدوري غداً (الخميس) بعد إجراء مناورة كروية سيحدد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء القادم، وكان الفريق الهلالي استأنف تدريباته أمس (الثلاثاء) بعد الراحة التي منحت للاعبين يوم الإثنين الماضي عقب تأهل الزعيم لنهائي دوري أبطال آسيا، وحرص المدرب دياز على شرح الأسلوب الفني الذي سينتهجه أمام فريق الوحدة، ويطمح في تحقيق فريقه للفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.المهددون بالإيقاف:كويلارسعود عبدالحميدناصر الدوسري