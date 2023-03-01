أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس فريق الوحدة المغربي منير المحمدي، شفاءه من إصابة الكسر الذي تعرض له في أحد أصابع يده وأجبرته على عدم المشاركة في 3 جولات سابقة. وقد منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمحمدي للمشاركة في التدريبات الجماعية وترك أمر مشاركته في مواجهة الهلال غدا (الخميس) على ملعب الشرائع ضمن مباريات الجولة (18) من دوري روشن السعودي للمحترفين للمدرب سييرا حسب جاهزية المحمدي فنياً، فيما شارك المدافع عبدالله الحافظ في التدريبات الجماعية عقب اكتمال جاهزيته الفنية والطبية، ويسعى الفريق الوحداوي المنتشي بانتصاره على أبها بهدفين لهدف في الجولة الماضية، لمواصلة انتصاراته وحصد النقاط والابتعاد عن حسابات الهبوط لدوري الأولى.