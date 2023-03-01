ديربي جديد تشهده عروس البحر الأحمر في دوري يلو للدرجة الأولى يجمع الأهلي (ثاني الدوري) بجاره جدة (سابع الدوري) عند تمام الساعة 8:15م من مساء اليوم (الأربعاء)، كما يلتقي الفيصلي (سادس الدوري) بفريق العروبة (المركز 11) عند الساعة 3:55م، ويستضيف الساحل (المركز 16) فريق الخلود (عاشر الدوري) عند تمام الساعة 6:15م.على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، يتجدد لقاء الأهلي بجاره جدة بعد تعادلهما في لقاء الذهاب بهدف لكل منهما، ويسعى الراقي لتحقيق نقاط اللقاء الثلاث والقفز لمركز الصدارة، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة حصدها من 13 انتصاراً و7 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 32 وعليه 15 هدفاً. أما فريق جدة، فإنه يأمل بالخروج بنتيجة إيجابية للهروب من مراكز الخطر، إذ يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة حصدها من 8 انتصارات و5 تعادلات و9 خسائر، وله من الأهداف 22 وعليه 23 هدفاً.وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، يعود الفيصلي للمواجهات المحلية بعد مشاركته الآسيوية التي غادرها بخسارته من فولاد الإيراني بهدف دون مقابل، ويطمح العنابي من خلال مواجهته مع العروبة للعودة القوية وتحقيق نقاط اللقاء والعودة للمنافسة على مقاعد الصعود لدوري المحترفين، إذ يحتل حالياً المركز السادس برصيد 37 نقطة حصدها من 11 انتصاراً و4 تعادلات و6 خسائر، وله من الأهداف 25 وعليه 19 هدفاً، فيما يأمل العروبة بالخروج بنتيجة إيجابية لتحسين وضعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز 11 برصيد 26 نقطة جمعها من 7 انتصارات و5 تعادلات و10 خسائر، وله من الأهداف 21 وعليه 25 هدفاً. وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالأحساء، يطمح الساحل لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وانتزاع الثلاث نقاط من ضيفه الخلود، إذ يحتل الساحل المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة حصدها من 4 انتصارات و8 تعادلات و9 خسائر. فيما يأمل الخلود بالفوز في اللقاء للقفز لمراكز الوسط، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 26 نقطة حصدها من 7 انتصارات و5 تعادلات و10 خسائر، وله من الأهداف 19 وعليه 20 هدفاً.