يواجه اللاعب الاتحادي عبدالرحمن العبود خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة الخليج (الجمعة) القادمة الساعة 4:00 عصراً على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن مباريات الجولة (19) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مباراة العميد عقب لقاء «الدانة» أمام فريق النصر (الخميس) التاسع من شهر مارس القادم الساعة 8:30 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في «كلاسيكو» الجولة 20 في الدوري. وكان العبود رزق أمس بمولوده البكر وأطلق عليه اسم «سهم».ويجري المدرب سانتو اليوم (الثلاثاء) مناورة كروية سيعمد من خلالها إلى اختيار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الخليج القادم. وشهدت التدريبات مشاركة المهاجم عبدالرزاق حمدالله بعد تعافيه من الإصابة التي أجبرته على الغياب أمام الاتفاق والرائد في الجولتين الماضيتين في الدوري. ويطمح المدرب الاتحادي في تحقيق فريقه الانتصار على الخليج في المباراة القادمة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري. وحرص المدرب سانتو على الوقوف على أبرز نقاط الضعف في فريق الخليج خلال مباراته أمام فريق العدالة التي خسرها بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الماضية.