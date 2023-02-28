بعد فوز الهلال الساحق والمثير على فريق الدحيل القطري في نصف نهائي كأس آسيا، كتبت العديد من المواقع والصحف الأجنبية عن هذا الفوز الكبير، الذي كان قوامه 7/‏‏0. وكتبت صحيفة «ماركا» الإسبانية وقالت ما حدث للدحيل يعد فضيحة كارثية، والهلال حقق فوزاً سهلاً نتيجة ضياع فريق الدحيل داخل الملعب وظهر الفارق الفني بين الفريقين على ملعب الثمامة. وقالت صحيفة «elgrafico الأرجنتينية»: «الهلال بقيادة المدرب دياز حقق فوزاً كبيراً على فريق كريسبو في لقائهما الأول وجهاً لوجه كمدربين»، وأضافت: «بعد أن لعب الهلال المباراة النهائية التاريخية على نهائي كأس العالم مع الفريق الملكي ريال مدريد في كأس العالم للأندية، فإن دياز يواصل التألق ويصعد لملاقاة أوراوا في النهائي». فيما كتبت «صحيفة completesports النيجيرية»: «إيغالو سجل 4 أهداف في مباراة الهلال أمام الدحيل لينطلق إلى نهائي دوري أبطال آسيا، هذا ويسعى إيغالو وبقية اللاعبين والجهاز الفني في الفريق الهلالي للحصول على لقب قاري خامس لتأكيد رقمه القياسي في عدد البطولات الآسيوية».