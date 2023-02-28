من المنتظر أن يلتحق 20 لاعباً من المواهب الكروية السعودية تحت 21 عاماً بأكاديمية نادي لاس قابياس الإسباني خلال شهر مارس القادم، بعد أن تم اختيارهم من قبل مسؤولي الأكاديمية الإسبانية التي بلغ عدد المواهب التي ترغب في الالتحاق بها 700 موهوب كروي، إذ تعمل على صقل وتنمية مهارات وقدرات اللاعبين بالشكل السليم.هذا وسيقوم المهاجم الدولي نايف هزازي بزيارة لأكاديمية نادي لاس قابياس نهاية الأسبوع الحالي، والالتقاء بمسؤولي الأكاديمية والمواهب الكروية.كما سيحضر هزازي المباراة الودية التي ستجمع فريق بنفيكا البرتغالي بنظيره لاس قابياس الإسباني غداً (الأربعاء) في البرتغال، والتي يهدف من خلالها مسؤولو الناديين لاختيار اللاعبين المميزين والحصول على خدماتهم الفنية. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء الودي حضور عدد من وكلاء أعمال دوليين لاستقطاب أبرز اللاعبين من الفريقين، كما سيقوم هزازي بزيارة أكاديمية نادي مورا البرتغالي.