تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء اليوم (الأحد) عند الساعة السادسة مساءً نحو استاد الثمامة، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع ممثل الوطن الهلال مع نظيره الدحيل القطري، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، والفائز منهما سيواجه أوراوا.ويدخل الهلال هذا اللقاء بعد مشوار حافل نحو الحفاظ على لقبه الآسيوي، إذ تصدر مجموعته الأولى، ومن ثم تجاوز شباب أهلي دبي الإماراتي بثلاثية مقابل هدف، وفي دور الثمانية تغلب على فولاد الإيراني بهدف دون مقابل، ويتبقى للزعيم خطوة واحدة نحو الوصول للنهائي الآسيوي المرتقب ومواجهة أوراوا الياباني، ويملك الزعيم أسماء قادرة على تكرار الوصول للنهائي الآسيوي والحفاظ على اللقب، وفي مقدمة هؤلاء القائد سلمان الفرج وسالم الدوسري وموسى ماريغا، وفي الحراسة عبدالله المعيوف وأمامه ثنائي الدفاع هيون سو وعلي البليهي وفي الاحتياط يتواجد صالح الشهري وعبدالله الحمدان.ويدخل فريق الدحيل هذا اللقاء بعد أن تصدر هو الآخر فرق مجموعته الرابعة، ومن ثم انتصر على شقيقه الريان القطري بركلات الترجيح، وفي دور الثمانية استطاع التغلب على ممثل الوطن الشباب بهدفين لهدف، ويبرز في الدحيل عدد من الأسماء البارزة، يأتي في مقدمتهم ثنائي الهجوم المعز علي ومكاييل أولونجا ومن خلفهم الثنائي ادميلسون وتاي - هي نام وفي الحراسة يتواجد صلاح زكريا وأمامه ثنائي الدفاع فرنانديز ويوسف أيمن.مباراة نصف النهائي الآسيويالهلال السعودي - الدحيل القطري6:00 مساء