تعدّ مواجهات الهلال مع الأندية القطرية الأكثر في دوري أبطال آسيا، حيث يسعى الفريق الهلالي لتأكيد علو كعبه على الأندية القطرية، إذ يملك سجلاً مميزاً أمامها في المسابقات الآسيوية. ويخوض وصيف العالم الهلال مباراته أمام الدحيل القطري ضمن دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، وتعد هذه المواجهة رقم 33 ضد الأندية القطرية بعدما تقابل معها في 32 مواجهة سابقة منذ انطلاق البطولة بالنظام الجديد في موسم 2003.وحقق الهلال 16 انتصاراً على الأندية القطرية، فيما تعرض للخسارة في 7 مباريات، وتعادل في 9 لقاءات، سجل الهلال في شباك الأندية القطرية 32 هدفاً، فيما تلقت شباكه 39 هدفاً.