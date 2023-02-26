يدخل الهلال مباراته السابعة أمام الدحيل القطري، ضمن دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تقابل الفريقان سابقاً في 6 مواجهات انتصر الفريق الأزرق في مناسبتين، وفاز فريق الدحيل في مواجهة واحدة، فيما انتهت 3 مواجهات بالتعادل. وتعتبر مواجهة الفريقين صعبة نظراً لتقارب المستوى بينهما، ويتضح ذلك من خلال النتائج التي سبقت هذا الدور. وكان الهلال قد تأهل بصعوبة بالغة بعد تجاوزه فريق فولاد الإيراني، إثر تسجيله هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، في حين تأهل الدحيل بعد تغلبه على فريق الشباب بهدفين لهدف.