قررت محكمة النقض «أعلى جهة قضائية مصرية» اليوم «السبت» التحفظ على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لتنفيذ حكم قضائي بحبسه شهراً، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتقدمت نيابة النقض بمذكرة برأيها بطلب رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك مرتضى منصور وتطالب بتنفيذ حكم الحبس ضده لمدة شهر.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، تقدم في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده بالحبس أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهراً، والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة أودعت حيثيات حكمها بحبس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة شهر واجب النفاذ، لكونه بتاريخ 11 نوفمبر 2019، أذاع على صفحته الخاصة وعلى القناة الرسمية الخاصة به على موقع اليوتيوب «مقطع تصويري» والبالغ مدته الزمنية خمس دقائق واثنين وثلاثين ثانية، اتهامات ضد النادي الأهلي ورئيسه، تتضمن الطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات، والإساءة للمؤسسات الرياضية.