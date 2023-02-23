يبحث الفريق الهلالي عن مواصلة تفوقه على الأندية الإيرانية وذلك حينما يلاقي فريق فولاذ الإيراني على ملعب الجنوب بالدوحة في نصف النهائي لدوري أبطال آسيا. ويأمل الفريق الهلالي أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهة اليوم، حيث إن الأندية الإيرانية تعتبر محطة عبور مفضلة لأزرق الرياض وخاض وصيف أندية العالم 41 مباراة أمام الأندية الإيرانية منذ بداية مشاركاته في البطولات الآسيوية بمختلف مسمياتها، إذ انتصر 17 مباراة، وخسر 15، وتعادل في 9 مباريات، فالمتابع الرياضي يلاحظ أن التاريخ يقف في صف الفريق الهلالي في مواجهات الأندية الإيرانية، فهل يواصل الزعيم تفوقه على الأندية الإيرانية في هذه المواجهة؟.