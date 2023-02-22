علمت «عكاظ» من مصادرها، أن اللاعب البرازيلي برونو هنريكي المحترف في صفوف الفريق الاتحادي سيدخل فترة الأشهر الستة التي يحق له التوقيع من خلالها لأي ناد دون الرجوع لناديه بعد 50 يوماً، إذ تراقب أندية برازيلية وخليجية مصير اللاعب مع العميد، وفي حال عدم تجديد عقده ستسعى للتعاقد معه عقب دخوله الفترة «الحرة» في بداية شهر أبريل القادم. ويعتبر النجم هنريكي أحد العناصر الرئيسية في خارطة المدرب سانتو، نظير الأداء الفني العالي الذي يقدمه مع كتيبة النمور في الموسم الحالي، ويبقى قرار تجديد عقده بيد المدرب سانتو، الذي سيحدد قراره النهائي في غضون الأسابيع القادمة.وكان اللاعب هنريكي انضم لصفوف الاتحاد قادماً من نادي بالميراس البرازيلي في 12 أكتوبر 2020، بعد شراء عقده لمدة ثلاث سنوات.من جانب آخر، ينهي المدرب سانتو تحضيراته الفنية لمواجهة الرائد غداً (الخميس) الساعة 8:30 مساء على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة (18) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري المدرب مناورة كروية سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الرائد الذي يطمح من خلالها لاعتلاء صدارة الدوري.عقد هنريكيمع الاتحادمدة العقد مع النادي 3 سنواتيدخل الفترة الحرة مطلع أبريلينتهي العقد بداية أكتوبر