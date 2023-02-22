استقبل محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، بمقر المحافظة، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي وأعضاء ولاعبي الفريق الكروي الأول؛ بمناسبة تحقيقهم كأس السوبر السعودي، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود. وهنأ الأمير سعود بن جلوي الفريق الاتحادي بتحقيق كأس السوبر، راجياً لهم التوفيق.من جانبه، قال رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي: «تشرفت وزملائي بمجلس الإدارة وأعضاء الفريق الكروي الأول باستقبال محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، بمناسبة تحقيق بطولة السوبر، وسعدنا بكلمات الدعم والتوجيه والإشادة التي وجهها لنا، والتي تعكس المتابعة والاهتمام التي يوليها لكافة أندية محافظة جدة».