أوقعت قرعة الدور ربع النهائي من منافسات غرب القارة من دوري أبطال آسيا 2022، المقامة حالياً في قطر، فريقي الهلال والشباب في مواجهة فولاد الإيراني والدحيل القطري، لترتفع حظوظ الأندية السعودية في الوصول لنهائي المسابقة وتحقيق اللقب القاري، وحددت اللجنة الفنية للمسابقة غداً (الخميس) موعداً للمواجهتين، فيما ستلعب مباراة دور نصف النهائي يوم الأحد الموافق 26 فبراير بين الفائزين من مباراتي الدور ربع النهائي.يذكر أن فريقي الهلال والشباب تأهلا إلى هذا الدور بعد فوزهما على شباب أهلي دبي 3-1، وناساف الأوزبكي 2-0.فيما غادر فريق الفيصلي، المسابقة بعد خسارته من فولاد الإيراني 1-0، وتأهل فريق الدحيل على حساب شقيقه الريان.