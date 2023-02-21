يواجه مدافع فريق النصر عبدالإله العمري خطر الإيقاف، في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة فريقه أمام ضمك السبت القادم، الساعة 6:30 مساء على ملعب نادي ضمك، ضمن مباريات الجولة (18) من دوري روشن للمحترفين، إذ ستكون مواجهة النصر عقب لقاء ضمك أمام الباطن الجمعة الثالث من شهر مارس القادم على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة (19) في الدوري.من جانب آخر، يواصل الفريق النصراوي تحضيراته الفنية لمواجهة ضمك القادمة، إذ سيجري المدرب غارسيا مناورة كروية، سيحدد خلالها الأسلوب الفني الذي سينتهجه في اللقاء القادم، والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة، ويطمح المدرب غارسيا لمواصلة فريقه للانتصارات والمحافظة على صدارة الدوري.