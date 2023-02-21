ألقت الشرطة الإسبانية القبض على المشجع الذي أساء للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال مباراة ريال مايوركا الذي استضاف ريال مدريد يوم 5 فبراير الماضي على ملعب إبييرو ستار، ضمن لقاءات الدوري الإسباني. وأثناء اللقاء، قام أحد المشجعين بالإساءة إلى النجم البرازيلي في المدرجات، وهو ما جعل باقي المشجعين يقومون بالأمر نفسه تجاه فينيسيوس، بعدما قاموا بتوجيه عبارات عنصرية ضد نجم ريال مدريد. وطبقاً لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن الشرطة حددت هوية الشخص الذي قام بتوجيه الإهانات العنصرية ضد فينيسيوس، ثم ألقت القبض عليه بعد قيامه بالإهانات العنصرية نفسها ضد أحد لاعبي فياريال مساء السبت 18 فبراير في مباراة ضد ريال مايوركا التي أقيمت ضمن لقاءات الدوري الإسباني.وأصدر المنسق الأمني تقريراً إلى المكتب الوطني للرياضة في إسبانيا وإلى محكمة بالما حتى يتم تنفيذ الإجراءات القانونية لهذه الجريمة.وكانت رابطة الليغا قد قدمت شكوى للشرطة الإسبانية بشأن ما حدث مع فينيسيوس خلال مواجهة ريال مايوركا.