منذ أن تم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه كلاعب في نادي النصر في يناير الماضي، لا يزال العالم الرياضي يتحدث عن كريستيانو رونالدو النجم، وحدودا تأثيره الكبير جدا على الدوري السعودي والرياضة السعودية، والمكاسب التي ستحققها عدد من المجالات الأخرى خلال فترة احترافه وعمله في السعودية. «عكاظ» تستعرض تاليا في هذا التقرير بالتفصيل أهم الجوانب التي سوف يطالها الأثر الإيجابي لصفقة التعاقد مع الأسطورة البرتغالية رونالدو.• التأثير الرياضي:ذات مرة صرح المدير الفني الإيطالي وعراب دوري الأبطال كارلو أنشيلوتي عن كريستيانو فقال: «عندما يتواجد كريس كأساسي، فإننا نبدأ المباراة بـ 1-0». تصريح يشرح بوضوح حجم التأثير المهول الذي يُحدثه النجم البرتغالي على أرضية الملعب سواء بالتسجيل أو الصناعة أو إرباك الخصم. هذا التصريح يشرح أيضا دور كريس في تغيير عقلية الفريق ككل من خلال انضباطيته الملفتة للنظر وسقف طموحاته العالي جدا. مما يجعل الفريق بأكمله يشعر وكأنه متعطش للفوز وتحقيق الألقاب. ربما لا يقدم كريس مع النصر ذات التأثير الذي تعودناه منه في أرضية الملعب بحكم عامل السن لكن المؤكد أنه سيساهم وبقوة في بناء شخصية جديدة للنادي بعقلية مختلفة وطموحات عالية.• التأثير الاقتصادي:في 2015 قررت شركة نايك الراعية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إعطاءه عقدا مدى الحياة مقابل مليار يورو ليصبح ثالث لاعب يحظى بهذا العرض. ذكرت مجلة فوربس المتخصصة في هذا الجانب أن 500 مليون يورو من إيرادات شركة نايك لعام 2016 أتت بسبب النجم البرتغالي كريستيانو لوحده. وهذا يعني أن نصف ما دفعته نايك لكريستيانو عاد للشركة في غضون سنة واحدة فقط. حينها كان لدى كريس فقط 215 مليون متابع في التطبيق الشهير إنستغرام، بينما اليوم يتجاوز عدد متابعيه 500 مليون متابع.• التأثير التسويقي:لسنوات عديدة كانت الشركات تركز على بناء منتجاتها وخدماتها لزيادة الإيرادات. لكن حاليا تغير كل هذا وأصبحت الشركات العالمية الآن تعمل على بناء علامتها التجارية ورفع قيمتها وزيادة الوعي حولها من خلال إستراتيجياتها التسويقية طويلة الأجل. قيمة العلامة التجارية مهمة للغاية لأنها تمثل الارتباط العاطفي الذي يشعر به المستهلك (المشجع) مع منتج أو شركة (النادي). وهذا ما يجعلهم مخلصين لهذه العلامة دون غيرها.ليس هنالك اسم في العالم اليوم يمكنه تحقيق هذا الهدف التسويقي المهم لنادي النصر أكثر من كريستيانو رونالدو. علامة النصر التجارية بدأت بالفعل تخطف الأنظار ولا يزال للحديث بقية.• التأثير الجماهيري:وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم، هنالك 5 مليارات مشجع لكرة القدم حول العالم، ومنطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر ثلاث مناطق يتواجد بها المشجعون. كريستيانو رونالدو في حسابه على الإنستغرام لديه اليوم 530 مليون متابع، ما يساوي 11% من عشاق اللعبة. إذا ما تمكن نادي النصر من استغلال هذا الكنز جيدا فإن شعبية وجماهيرية النادي سترتفع خلال الفترة القادمة بصورة مرعبة.• التأثير السياحي:أكدت دراسة أعدها باحثون من مركز دراسة الجغرافيا والتخطيط المكاني بكلية الآداب بجامعة كويمبرا البرتغالية، تسلط الضوء على أن ماديرا تم انتخابها بشكل متتال كأفضل وجهة سياحية في أوروبا (فئة الجزر) بين عامي 2013 و 2021 (فقط باستثناء عام 2015). وبشكل تراكمي «أفضل وجهة سياحية لفئة الجزر في العالم» بين عامي 2015 و 2020. لما يلي:«سمعة كريستيانو رونالدو الكبيرة تؤثر على سلسلة كاملة من المواقف وردود الفعل والسلوكيات الشخصية والاجتماعية مع تأثير إيجابي على السياحة في ماديرا».وخلص التقرير الذي جمعه كلوديا سيبرا وبيدرو فاز سيرا إلى أن «هناك علاقة بين منشورات اللاعب على الشبكات الاجتماعية والجوائز الدولية التي فازت بها الجزيرة الأطلسية ضمن جوائز السفر العالمية (WTA)»، حيث قام الباحثون بتحليل اللغة البرتغالية ومنشورات دولية على وسائل التواصل الاجتماعي بين 2013 و2019.وجود كريس في العاصمة الرياض والمملكة العربية السعودية التي تشهد حراكا سياحيا كبيرا سيساهم بشكل كبير في اتساع رقعة انتشار الأماكن السياحية مما يساهم في زيادة عدد السياح سنويا.• التأثير المجتمعي:أوضح زميل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المنتخب برناردو سيلفا أن القائد كريستيانو طلب من اللاعبين التبرع بـ 50% من مكافأة التأهل ليورو 2020 لصالح القطاع الصحي في محاولة للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا. في المقابل أوضح السيد دانيل فييرو رئيس مستشفى سانتا ماريا في لشبونة دور كريس قائلا: «تواصل معنا وكيله خورخي منديز وقدم لنا دعما سخيا تمثل في تجهيز وحدتي عناية مركزة بالكامل لمعالجة مصابي الفايروس».وفقا للإعلام الإسباني بعد فوز فريقه ريال مدريد ببطولة دوري الأبطال في 2016، قرر كريستيانو التبرع بمكافأته البالغة 600 ألف يورو لصالح مؤسسات خيرية غير حكومية في مدريد. والأمثلة كثيرة جدا في هذا الجانب.• التأثير الإعلامي:أينما ذهب كريستيانو، فإنك ستجد عدسة المصور تتبعه، قلم الصحفي يكتب عنه، وصوت الإعلامي يذهب معه. هذا ما شاهدناه خلال السنوات الطويلة التي تواجد بها كريس في مختلف الملاعب حول العالم، وهذا بدوره يعطي نادي النصر أولاً والدوري السعودي ثانياً قيمة إعلامية كبيرة جدا يمكن استغلالها في التسويق لمنتجنا ودورينا الذي أصبح بالفعل محط أنظار الكثير من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في العالم أجمع.