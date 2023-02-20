يبدأ الهلال اليوم أولى خطوات العودة إلى المونديال من جديد، فبعد أن انتهى من بطولة كأس العالم للأندية قبل 10 أيام تقريباً التي أقيمت في المغرب وحصول الفريق «الأزرق» على وصيف العالم، بدأت جماهير الهلال تطالب بالعودة للمونديال مرة ثانية، حيث إن مباراة اليوم التي تجمع الهلال بفريق شباب أهلي دبي الإماراتي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لدول الغرب تعتبر أولى الخطوات نحو الوصول إلى المونديال، ففي حال تجاوز الفريق الإماراتي يتبقى 3 خطوات للوصول إلى اللعب في بطولة أندية العالم للمرة الثانية على التوالي، هذا وكان الفريق الهلالي تأهل إلى هذا الدور بعد أن تصدر للمجموعة الأولى في التصفيات برصيد 13 نقطة.