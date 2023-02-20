يواجه المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب أهلي دبي فريقه السابق الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا مساء اليوم، حيث يسعى جارديم إلى تجاوز الهلال الذي قاده إلى الفوز بدوري أبطال آسيا 2021 - 2022، وحصول الهلال على دوري أبطال الدوري القاري للمرة الرابعة أمام خصمه فريق بوهانج الكوري الجنوبي الذي فاز عليه 2 - 0 في المباراة الختامية التي أقيمت على استاد الملك فهد بالرياض وكان جارديم نجح مع الزعيم في هذه البطولة وقدم مستويات كبيرة، حيث لعب أمام فريق بيترو بوليس الإيراني وفاز بثلاثية في ربع النهائي ثم لعب أمام النصر وتفوق عليه بثنائية على ملعبه بمرسول بارك، جارديم سيكون خصم الهلال في هذه المباراة فهل يستطيع الفوز على فريقه السابق أم يكون لـ«دياز» كلام آخر.