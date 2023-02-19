يخوض ممثل الوطن فريق الشباب لقاء مهماً مساء اليوم (الأحد)، عندما يواجه فريق ناساف كارشي الأوزبكي الساعة الـ9:00 مساءً على استاد الجنوب بدولة قطر، ضمن لقاءات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، ويسبق هذا اللقاء مواجهة قطرية تجمع الريان بنظيره الدحيل الساعة الـ6:00 مساءً على استاد الثمامة.بطموحات عالية وآمال عريضة يدخل فريق الشباب لقاءه أمام خصمه ناساف بحثاً عن مواصلة نتائجه المميزة في دوري أبطال آسيا والتأهل لدور ربع النهائي، إذ تصدر الليث الأبيض مجموعته الثانية برصيد 16 نقطة كأعلى رقم نقطي يتحصل عليه فريق في المجموعات الثماني للبطولة، وانتصر في 5 لقاءات وتعادل في لقاء وحيد، ويعد الشباب أقوى فرق البطولة هجوماً ودفاعاً، إذ تمكن من هز شباك خصومه 18 مرة، فيما تلقت شباكه هدفاً وحيداً، ويبرز في الليث الأبيض أسماء عديدة قادرة على مواصلة المشوار والذهاب لما هو أبعد من الدور ربع النهائي، يتقدمهم القائد إيفر بانيغا وثلاثي المقدمة كارلوس جونيور وكريستيان جوانكا وسانتي مينا، كما يبرز في حراسة المرمى الحارس المميز كيم سيونج جيو وأمامه قلبا الدفاع حسان تمبكتي وإياغو سانتوس.أما فريق ناساف كارشي الأوزبكي، فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن تأهل ضمن أفضل «3 ثواني»، عندما حل ثانياً في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط خلف ممثل الوطن فريق الفيصلي، وتمكن الفريق الأوزبكي من الفوز في لقاءين وتعادل في 3 لقاءات وخسر لقاءً وحيداً وله من الأهداف 8 وعليه 5 أهداف.وفي اللقاء الآخر، يلتقي ممثلا قطر فريقا الريان والدحيل في مواجهة قطرية خالصة، ويسعى كل منهما لمواصلة مشواره والتأهل لدور الثمانية، لا سيما أن الفريقين سيحظيان بدعم جماهيري مميز لإقامة اللقاء على أرضهما وبين جماهيرهما.