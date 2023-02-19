أكد النجم الشبابي هتان باهبري، أنهم في قمة جاهزيتهم الفنية لمواجهة ناساف الأوزبكي اليوم (الأحد)، في الدوحة ضمن دور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال آسيا، مبيناً أنهم يسعون لتحقيق الانتصار من أمام ناساف الأوزبكي والتأهل لدور ربع النهائي في البطولة الآسيوية.وأوضح باهبري، أنه وزملاءه طموحهم تحقيق اللقب الآسيوي من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية، التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في ديسمبر القادم.وطمأن باهبري الجماهير الشبابية بأنهم سيعملون كل ما بوسعهم لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في البطولة الآسيوية، وسيكونون في الموعد لتشريف الوطن في المحفل القاري.يذكر أن هتان باهبري نجح في تسجيل «هاتريك» في شباك فريق مومباي الهندي في دور المجموعات، ويطمح لمواصلة تسجيل الأهداف والمساهمة في تحقيق الانتصارات في مسابقة دوري أبطال آسيا.