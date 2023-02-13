بعد المستوى المشرف الذي قدمه فريق الهلال في كأس العالم للأندية، وتتويجه بالميدالية الفضية إثر خسارته من ريال مدريد بنتيجة (5 - 3)، وكان قبلها فاز على الوداد الرياضي المغربي بركلات الترجيح، في الدور الثاني، ثم انتصر على بطل أمريكا الجنوبية فلامنغو البرازيلي بنتيجة (3 - 2) في نصف النهائي؛ بارك بدر العساكر مدير المكتب الخاص للأمير محمد بن سلمان، حصول فريق الهلال على الميدالية الفضية والمستوى الجيد الذي ظهر به في بطولة أندية العالم، وقال، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «مبروك لممثلنا نادي الهلال.. وصافة أندية العالم.. إنجاز بعزيمة سعودية.. ونجاح رياضي جديد». فيما كافأ الأمير الوليد بن طلال نجوم الهلال بمبلغ 100 مليون، وقال، في تغريدة خاصة: «ومني مكافأة إضافية لنادي الهلال ليصل المجموع 100 مليون». وشكر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل لاعبي الهلال على ما قدموه في المباراة النهائية وباقي مباريات البطولة، وقال: «كل الشكر لنجوم الهلال على أدائهم الرائع وتحقيقهم وصافة كأس العالم للأندية.. ما قصرتوا يا أبطال.. شرفتونا.. والقادم أفضل بإذن الله». من جانبه، امتدح قائد الفريق الهلالي سلمان الفرج فريقه، وقال، في تغريدة: «ثاني العالم.. الزعيم يصنع التاريخ.. مباراة تاريخية صنعها الأبطال»، مقدماً شكره للاعبين. وأضاف: «ألف شكر لمن صنع هذا الإنجاز إخواني اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي ومجلس إدارة النادي.. ومن خلفهم جميعاً المدرج الهلالي الكبير».