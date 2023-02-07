تحولت مباراة كرة يد في الدوري الممتاز للشباب بين فريقي النور والخليج إلى حلبة مصارعة، بعد أن اشتبك الفريقان بالأيدي في نهاية المواجهة التي انتهت بينهما بالتعادل بنتيجة (34-34) في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة، الذي جمعهما عصر اليوم (الثلاثاء)، على صالة نادي النور بسنابس.وشهدت الأحداث المؤسفة تكسر الزجاج المواجه للجماهير، بعد محاولة أحد الجماهير التسلق ودخول الصالة، ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد السعودي للعبة بياناً عاجلاً للتعليق على أحداث المواجهة خلال الساعات القادمة.