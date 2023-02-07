تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والخليجية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة، نحو استاد بن بطوطة في مدينة طنجة المغربية عند تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم (الثلاثاء)، لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع ممثل الوطن الهلال بنظيره فلامنغو البرازيلي في الدور نصف النهائي لمونديال كأس العالم للأندية 2022، والمقامة حالياً في المغرب.في كلاكيت ثاني مرة يلتقي الهلال بفريق فلامنغو بعد أن التقيا في نسخة قطر 2019، وانتهى اللقاء بفوز فلامنغو بثلاثة أهداف لهدف، ويطمح الزعيم الهلالي من خلال لقاء الليلة كتابة تاريخ جديد للكرة السعودية بالوصول لنهائي مونديال الأندية للمرة الأولى، وكاد الهلال أن يكون قاب قوسين أو أدنى في النسختين السابقتين ولكنه لم يتمكن من تجاوز خصمه في لقاء الليلة فلامنغو ومن ثم خسر من تشلسي الإنجليزي في النسخة السابقة بصعوبة.ورغم الإصابات التي دهمت الفريق الهلالي قبل وأثناء المونديال وحالة الطرد التي تعرض لها محمد كنو في اللقاء السابق أمام الوداد المغربي، إلا أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز توصل للتشكيلة المناسبة التي سيخوض بها الزعيم اللقاء، إذ سيعتمد في خط المقدمة على النيجيري أوديون إيغالو، وخلفه الثلاثي موسى ماريغا، وسالم الدوسري، وميشيل ديلجادو، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس عبدالله المعيوف، وأمامه رباعي الدفاع سعود عبدالحميد، وهيون سو، وعلي البليهي، وناصر الدوسري، وفي المحور يتواجد الثنائي غوستافو كويلار ومصعب الجوير.فيما يدخل فريق فلامنغو البرازيلي هذا اللقاء بطموح الوصول للنهائي للمرة الثانية في تاريخه وتحقيق اللقب للمرة الأولى، بعد أن خسره في نسخة 2019 من أمام ليفربول الإنجليزي، ويملك الفريق البرازيلي عدداً من الأسماء البارزة، يتقدمهم ثنائي الهجوم جابرييل باربوسا وبيدرو، بالإضافة للاعب تشيلي المخضرم فيدال.