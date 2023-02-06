يواجه مدرب الهلال أزمة فنية قبل ملاقاة فلامنجو البرازيلي غداً (الثلاثاء)، عند الساعة (10:00) مساء على ملعب طنجة في دور نصف النهائي، ضمن بطولة أندية العالم في المغرب، بتلقيه ضربتين قويتين بغياب الثنائي كاريلو، الذي تعرض للإصابة، ومحمد كنو الذي حصل على البطاقة الحمراء في لقاء الوداد المغربي ضمن دور ربع النهائي، والذي نجح الزعيم في تحقيق الفوز بركلات الترجيح 5/‏3، بعد التعادل الإيجابي، إذ سيعمل المدرب دياز خلال الحصة التدريبية الأخيرة اليوم (الإثنين) على إجراء مناورة كروية سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني الذي سينتهجه واختيار البديلين المناسبين لتعويض غياب كاريلو ومحمد كنو، وحرص المدرب على شرح الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الوداد المغربي الماضية، والعمل على تلافيها في المواجهة الحاسمة أمام فلامنجو، وشرح للاعبين الطريقة الفنية التي سيعمل على تنفيذها في المباراة المرتقبة. ويعيش لاعبو الزعيم حالة معنوية كبيرة عقب تجاوز الوداد في دور نصف النهائي، ويسعى المدرب الهلالي لتخطي فلامنجو والوصول للمباراة النهائية.مستجدات الهلال:معالجة أخطاء مباراة الوداد المغربيمناورة تحدد تشكيلة لقاء فلامنجو