وقف مدرب فريق النصر غارسيا على أبرز نقاط الضعف في فريق الوحدة، الذي سيواجهه (الخميس) القادم عند الساعة (8:30) مساء على ملعب الشرائع بمكة، ضمن مباريات الجولة (16) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يسعى المدرب النصراوي لتجهيز فريقه فنياً لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل المحافظة على صدارة الدوري.وسيعمل المدرب غارسيا على تجهيز بديل «هداف الدوري» تاليسكا، الذي حصل على البطاقة الحمراء في مباراة الفتح الماضية في الدوري، وسيغيب عن لقاء الوحدة القادم، إذ سيحدد المدرب غارسيا خلال الحصص التدريبية القادمة البديل الذي سيحل عوضاً عن الموقوف تاليسكا، وحرص المدرب النصراوي على معالجة الأخطاء الدفاعية قبل مواجهة الوحدة المرتقبة.