• الأربعة أنستنا مجزرة حكم وفار أضرّا بالأهلي، لكنها لم تنسِنا أن للتحكيم أصلاً وصورة مع الأهلي من عقود جراحها لم تندمل..!• أربعة أهداف كشفت مستوراً كان خافياً على الكثير، ولم يكن خافياً عليّ في شقه الفني الذي بان عواره أمام الأخدود، وأي عوار..!• صفقنا ودافعنا ودعمنا الإدارة، وسنظل على الدعم باقين ومحافظين إلا أن هذا لا يلغي أبداً حينما نرى مثلباً أن نتحدث وفق رؤية نقدية هدفها الإصلاح وما أود الحديث عنه يا إدارة الأهلي عن موسيماني ولاعبين أجانب لم نرَ لهم أثراً.• لاحظت في الآونة الأخيرة جديداً غير مفيد يتمثل في أن ثمة من يريدون أن يكونوا جزءاً من المرحلة من خلال تغلغلهم في مفاصل القرار، ولا ندري ما هو دورهم، لكن نرى أن أي جديد يأتي من خلالهم، وهذه كارثة وأي كارثة..!• والكارثة الأخرى أن هناك أوصياء بدأوا يصفّون حساباتهم من خلالكم مع كبار هم أهل الوصاية وليس من قفزوا إلى مشهدكم دون مقدمات.• المهم أن تركزوا اليوم على ضرورة صعود فريق القدم، وأن تجتهدوا في إصلاح الوضع، ولا تشغلوا أنفسكم بما يقال في تويتر والمساحات، وأن توقفوا من يسرب أخبار النادي إلى أصحاب الحسابات السوداء؛ لأن هؤلاء هم والسب والشتم أصدقاء.• احموا إدارتكم منهم فهشتاقاتهم أضرت بالأهلي، وتحاول أن ترسم سيناريو آخر معكم، ومن ثم تبدأ السب والشتم تجاه المؤسسة الرياضية، وأنتم تدفعون ثمن خطاياهم على اعتبار أن بينكم من يمدهم بكل جديد وتغريداتهم تدين المسرب الذي هو من وسطكم..!• وليد معاذ وتيسير الجاسم متفق عليهما عملاً وتعاملاً أتمنى منهما فقط عدم منح المشبوهين من أصحاب الأسماء المستعارة أي دور، وأن يقطعا التواصل بينهما وبين الذي يمدهم بكل أخبار الأهلي ولو بكشفه أمام أعضاء الإدارة ومن ثم توديعه دون شكر.• الأهلي أكبر من أن يتخذ منه أمثال أولئك مطية لتبييض صورهم السوداء.• مركزكم الإعلامي أحق بنشر أخبار النادي..• ومضة:ألا يا الله غفرانك ليا جيناك فالميعادعرايا ما علينا إلا الذنوب وقلة الحيلة.