يواجه قائد فريق الاتحاد أحمد حجازي خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة الطائي (السبت) القادم عند الساعة 4:00 عصراً على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل، ضمن مباريات الجولة (15) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مباراة العميد عقب لقاء «فارس الشمال» أمام فريق العدالة (الجمعة) الـ10 من شهر فبراير عند الساعة 8:30 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وسيبدأ المدرب سانتو عصر اليوم (الأربعاء) تحضيراته الفنية للقاء الطائي القادم في الدوري، بعد الراحة التي منحت للاعبين اليومين الماضيين، ويطمح المدرب الاتحادي في تحقيق فريقه الفوز بالمباراة القادمة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي، وحرص المدرب سانتو على الوقوف على أبرز نقاط الضعف في فريق الطائي من أجل استغلالها في المواجهة المرتقبة.