علمت «عكاظ» من مصادرها أن الثلاثي وليد باخشوين، وعلاء حجي، وحمد الجيزاني دخلوا فترة الأشهر الستة (الحرة)، ولم يتوصلوا حتى هذه اللحظة مع الإدارة إلى صيغة عقد توافقية ترضي الطرفين على الرغم من الرغبة الجادة منهم بالتجديد، وربما تحسم الأمور الأسبوع القادم في حال توصلهم لاتفاق.من جهة أخرى، أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت لحارس مرمى فريق الوحدة المغربي منير المحمدي تعرضه لكسر في أحد أصابع اليد ويحتاج إلى راحة لمدة 3 أسابيع قبل الدخول في التمارين الاعتيادية، وسيغيب عن المباريات الثلاث القادمة أمام (الفيحاء والنصر والرائد) في دوري روشن السعودي للمحترفين.فيما تأكدت عودة اللاعب فيصل فجر الذي بدأ الانخراط في التدريبات بعد أن غاب عن مواجهة الفتح السابقة، وطالب المدرب سييرا كافة اللاعبين بمراجعة فنية لمواجهة الفتح التي خسرها الفرسان لتصحيح الأخطاء والتركيز في تنفيذ الأدوار الفنية في مواجهة الفيحاء (السبت) القادم ضمن الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وعدم التفريط في النقاط.