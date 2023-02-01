ينهي مدرب الشباب مورينو مخططاته الفنية لمواجهة ضمك غداً (الخميس) عند الساعة (6:00) مساء على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة (15) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري مناورة كروية سيعتمد من خلالها العناصر الأساسية التي سيخوض بها لقاء ضمك الذي يطمح من خلاله الفريق الشبابي لتحقيق الفوز واعتلاء صدارة الدوري.وكانت تدريبات الليوث شهدت جاهزية الثلاثي هتان باهبري، وماجد كنبة، ورياض شراحيلي للمشاركة في مواجهة ضمك المهمة التي يسعى الفريق الشبابي من خلالها لمواصلة انتصاراته والاستمرار بالمنافسة بقوة على لقب الدوري في الموسم الحالي.