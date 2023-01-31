تنطلق صباح غد الأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال الجمعية العمومية التابعة «الكونغرس» الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يترقبه عالم كرة القدم بالقارة الصفراء، حيث يتضمن جدول أعمال الجمعية الإعلان الرسمي عن الدولة الفائزة بشرف تنظيم نهائيات كأس آسيا 2027، عند الساعة 2 ظهرا، مع بقاء ملف وحيد في السباق هو ملف المملكة العربية السعودية، علما أن خمس دول كانت تقدمت للاستضافة قبل انسحاب أوزبكستان وإيران والهند، واستبعاد قطر بسبب نيلها استضافة كأس آسيا 2023.

وستشهد الجمعية العمومية حضور جياني أنفانيتنو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي زار منطقة «البيت السعودي» المقام في المنامة تزامناً مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الفترة من 30 يناير حتى 1 فبراير، للتعريف بالثقافة الوطنية والملاعب التي تضمنها ملف السعودية لمباريات كأس آسيا 2027.

وقام أنفانتينو بجولة كاملة في منطقة «البيت السعودي» وكان في استقباله مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي.

ويعزز حضور أنفانتينو لمنطقة البيت السعودي واهتمامه بإرث وتاريخ الرياضة السعودية، بجانب تواجده المستمر في الأحداث العالمية التي تستضيفها المملكة، ثقلا مهما للملف السعودي قبل يوم من حسم سباق استضافة كأس آسيا 2027.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي الملف الفائز بتنظيم البطولة رسمياً، الذي تشارك فيه السعودية بملف استضافة شعاره (معاً لمستقبل آسيا)، لاستضافة البطولة الآسيوية في نسختها الـ19.

كما تشهد الجمعية بداية الولاية الثالثة للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على سدة عرش الكرة الآسيوية، ورئاسة الاتحاد القاري، بعد فوزه بالتزكية بمنصب الرئيس.

وتنتظر السعودية القرار النهائي من «الكونغرس» بالاتحاد الآسيوي غدا الأربعاء 1 فبراير، لحسم ملف استضافة كأس آسيا 2027 لكرة القدم، فيما تشهد الجمعية إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وعضوية مجلس الفيفا عن قارة آسيا، وهو الحدث الذي تتجه إليه أنظار أسرة كرة القدم بالقارة.

كما سيشهد جدول أعمال «الكونغرس»، انتخابات منصب نائب رئيس الاتحاد، بواقع 5 مقاعد، حيث يتم تخصيص مقعد لكل منطقة جغرافية أو «زون»، بالمناطق الخمس التي تشكل القارة الصفراء وهي، شرق آسيا، غرب آسيا، جنوب آسيا، وسط آسيا، وآسيان، بالإضافة إلى 6 أعضاء من قارة آسيا، يترشحون لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من ضمنهم عضو نسائي، و9 أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي، يمثلون باقي المناطق، لفئة «العضوية».