عبر رئيس نادي الاتحاد السابق نواف المقيرن عن سعادته الكبيرة بتحقيق العميد كأس السوبر السعودي من أمام فريق الفيحاء بهدفين مقابل لاشيء، مبيناً أن عودة النمور لمنصات التتويج وحصد الذهب جاء نظير العمل الذي قدمه رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، اللذان استحقا الفرح وحصد أولى الألقاب المحلية في الموسم الحالي، وبمشيئة الله تتواصل الإنجازات الاتحادية بحصد بطولتي كأس الملك، ودوري روشن السعودي للمحترفين.وأشاد المقيرن بالجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والعمل الفني غير المستغرب من الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي سانتو، مبيناً أن روح الفريق الواحد قادت العميد لحصد الذهب في الموسم الحالي، مطالباً اللاعبين والجهاز الفني مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من البطولات.وبارك المقيرن للجماهير الاتحادية تحقيق لقب «السوبر»، مشيداً بدورها الكبير في دعم ومؤازرة الفريق، الذي نجح في حصد أولى البطولات في الموسم الحالي.