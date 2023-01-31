شهدت بطولات السوبر السعودي منذ انطلاقتها عام 2013 إحراز 29 هدفاً، جاءت 7 منها في النسخة الحالية التي تُعد أول نسخة بنظامها الجديد بمشاركة 4 فرق، وشارك فيها كل من؛ البطل الاتحاد (وصيفاً لبطل الدوري)، والوصيف الفيحاء (بطل الكأس)، والهلال (بطل الدوري)، والنصر بدلاً عن الهلال وكوصيف لبطل الكأس.ويعد الاتحاد أكثر الفرق إحرازاً للأهداف في بطولات السوبر بواقع 8 أهداف، جاءت 5 منها في النسخة الحالية، وتناوب على إحراز الأهداف الاتحادية الـ8 كل من: عبدالرزاق حمدالله (3 أهداف)، مختار فلاتة (هدفين)، وأحرز هدفاً كل من؛ كريم الأحمدي، ورومارينهو، ومهند شنقيطي. ويلي الاتحاد الهلال والنصر بواقع 6 أهداف، ومن ثم الفتح بـ3 أهداف، يليه الفيصلي (هدفين)، فيما أحرزت 4 فرق هدفاً واحداً وهي؛ الشباب والأهلي والتعاون والفيحاء. وتربع المهاجم الاتحادي المغربي عبدالرزاق حمدالله على قائمة هدافي السوبر بعد أن سجل 5 أهداف، 3 منها مع الاتحاد، وهدفين مع النصر، وحقق حمدالله بطولة السوبر 3 مرات؛ اثنتان منها مع النصر والثالثة مع الاتحاد، وتوج حمدالله جهوده مع زملائه في الاتحاد بحصد جائزتي أفضل لاعب في البطولة، وهداف السوبر للنسخة الحالية.يذكر، أن بطولة السوبر شهدت منذ انطلاقتها مشاركة 9 فرق، تمكنت جميعاً من زيارة الشباك، ولكن الفرحة اكتملت لـ6 فرق، إذ حقق الهلال البطولة 3 مرات، يليه النصر (مرتين)، ومن ثم مرة واحدة لكل من: الشباب، والأهلي، والفتح، والاتحاد.