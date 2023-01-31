أكد عضو شرف نادي الاتحاد المستشار اللواء إبراهيم عسيري أن العميد عودنا على الحضور في الموعد المناسب لقطف أول ثمار الموسم الحالي بتحقيق كأس السوبر السعودي والتأكيد على أن الاتحاد لا يرضى بغير الذهب.وقال: «نادي الوطن نجح في تحقيق بطولة السوبر بنظامها الجديد، وليس غريباً على الاتحاد تحقيق آمال جماهيره عندما يتحدى الصعاب، ويظل العميد واجهة لكل الرياضة خصوصاً جماهيره التي أثبتت مدى شعبيتها في كل مكان وزمان حينما حضرت بقوة في مدرجات استاد الملك فهد الدولي بالرياض في بطولة السوبر وجسّدت دعمها ووقوفها خلف الفريق الكروي الذي لم يخيب ظنها وقدم لها الكأس هدية نظير دعمها غير المستغرب لناديها».وشكر عسيري الإدارة الاتحادية والجهازين الفني والإداري واللاعبين على العمل الكبير الذي قدموه في الموسم الحالي وساهم في تتويج العميد بكأس السوبر، وننتظر المزيد من البطولات بتحقيق كأسي الملك ودوري روشن السعودي للمحترفين.