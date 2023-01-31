وصف عضو شرف نادي الاتحاد فايز السواط تحقيق العميد كأس السوبر السعودي من أمام الفيحاء أنه جاء نتاج عمل الفريق الواحد، مبيناً أن النمور قالوا كلمتهم في أول بطولة محلية ونجحوا في حصد اللقب، وبمشيئة الله تتواصل البطولات بحصد لقبي الدوري والكأس في الموسم الحالي، مشيداً بالعمل الذي قدمته الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي طوال السنوات الماضية. وجاء لقب السوبر تتويجاً لجهود الإدارة الحالية، مثنياً على الدور الكبير للمدرب سانتو وجهازه الفني المساعد في تقديم العميد بصورة فنية مختلفة وحصد كأس السوبر التي ستكون بمشيئة الله امتداداً لبطولات قادمة، مثنياً على روح لاعبي العميد العالية التي أثمرت عن تحقيقهم كأس السوبر وتقديمه هدية للجماهير الوفية.