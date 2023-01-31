أكد رئيس نادي الاتحاد السابق الدكتور أحمد بامجلي أن تحقيق العميد لكأس السوبر السعودي من أمام الفيحاء، جاء بكل جدارة واستحقاق نظير العطاء الفني الكبير الذي قدمه النمور في المباراة النهائية، ونجحوا في تحقيق الانتصار بهدفين مقابل لا شيء، مشيداً بالعمل الفني للمدرب سانتو الذي نجح في صنع فريق اتحادي قوي ومتماسك الخطوط، واستطاع تحقيق أولى البطولات المحلية في الموسم الحالي، مثنياً على الروح المعنوية العالية التي يعيشها لاعبو الفريق الاتحادي ما انعكس على الاستقرار الفني وظهور العميد بشكل مختلف في جميع بطولات الموسم المحلية وتوج حالياً بلقب السوبر، وننتظر تحقيق الدوري والكأس.وبارك الرئيس الاتحادي السابق لإدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي وأحمد كعكي وأعضاء الإدارة الذين عملوا بكل إخلاص من أجل عودة العميد لمنصات التتويج وحصد الذهب، مقدماً الشكر للجماهير الاتحادية التي أثبتت شعبية العميد الجارفة بحضورها ودعمها ومساندتها الفعالة للفريق حتى نجح في تحقيق كأس السوبر وإضافة إنجاز جديد في خزانة العميد، وتستحق الجماهير الفرحة والسعادة في ظل وقفتها الصادقة مع ناديها في أحلك الظروف، وبمشيئة الله تتواصل الأفراح الاتحادية بتحقيق المزيد من البطولات.