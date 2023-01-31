تزينت شوارع وأحياء جدة بشعارات وأعلام عميدها نادي الاتحاد، وبدأت الأفراح الاتحادية في عروس البحر الأحمر منذ أن أطلق الحكم الأرجنتيني فيرناندو رباليني صافرة نهاية اللقاء بفوز الاتحاد بكأس السوبر السعودي على حساب نظيره الفيحاء بهدفين دون مقابل، أحرزهما المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، ليتوج الاتحاد بأول ألقاب الموسم، وأول لقب سوبر في تاريخه.وانطلقت مواكب الفرح الاتحادي من جميع الأحياء باتجاه شارع الصحافة حيث مقر نادي الاتحاد، واحتشدت الجماهير الاتحادية عقب نهاية المباراة مباشرةً ورددت الأهازيج الشهيرة لرابطة مشجعي الاتحاد، وبادرت الإدارة الاتحادية بفتح الملعب الرئيسي للجماهير للاحتفال بالبطولة.