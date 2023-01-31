شهدت النسخة التاسعة من بطولة كأس السوبر السعودي، تتويج بطل جديد وهو الفريق الاتحادي، بعد فوزه في النهائي الكبير الذي أقيم بين الاتحاد والفيحاء على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض. وسبق للفريق الاتحادي أن لعب نهائيين بنظام السوبر القديم، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب، إذ خسر أمام الفتح 2-3 في النسخة الأولى من البطولة عام 2013، وكذلك من الهلال 1-2 عام 2018، في حين نجح في تحقيق البطولة الحالية بنظامها الجديد، وبهذا يصبح أول فريق يحققها بنظامها الجديد.يذكر أن خمسة أندية حققت لقب هذه البطولة، ويعتبر الفريق الهلالي الأكثر تحقيقاً لهذه البطولة بواقع ثلاث بطولات أعوام 2015 و2018 و2021، والنصر مرتين عامي 2019 و2020، فيما حققت 3 أندية اللقب مرة واحدة، وهي الفتح عام 2013، والشباب عام 2014، والأهلي عام 2016.الاتحاد (2022)الأهلي (2016)الشباب (2014)الفتح (2013)النصر (2019 و2020)الهلال (2015 و2018 و2021)سجل الأبطال: