سحب البرتغالي المدير الفني لفريق الاتحاد نونو سانتو البساط من جميع المدربين من أبناء جلدته وتحديداً عبر الصحف المحلية في بلاده الذين تغزلوا به عقب تتويج نادي الاتحاد ببطولة كأس السوبر السعودي أمس الأول من أمام الفيحاء بنتيجة هدفين دون مقابل أحرزهما النجم والهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله.وأكدت الصحف البرتغالية: «dn - dnoticias - abola - ojogo» أن المدرب نونو نجح في تحقيق لقب كأس السوبر السعودي بكل جدارة واستحقاق، بعد أن نجح في تجاوز مباراة النصر بقيادة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث كسب الاتحاد النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ووصل للنهائي ونجح في كسبه بهدفين دون مقابل.وأضافت الصحف: «التكتيك العالي الذي انتهجه خلال النهائي لم يكن عادياً من جميع النواحي وناحية انتشار اللاعبين تحديداً، حيث كان لاعبوه يحرثون الملعب عرضاً وطولاً لتحقيق اللقب لناديهم بعد غياب دام أربعة مواسم».وتابعوا حديثهم: «هذا هو أول لقب لنونو في السعودية، بعد انضمام المدرب للنادي في يوليو وتوقيعه عقداً لمدة موسمين حتى 2024».على صعيد منافسة الدوري قالت الصحف: ليس ببعيد عن المدرب نونو والاتحاد، حيث يقع في المركز الرابع برصيد 31 نقطة متساوياً مع الشباب صاحب المركز الثالث، ونقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني، والنصر الذي يتصدر بـ33 نقطة، فما زالت المنافسة مستمرة بين الأندية الأربعة على لقب الدوري.