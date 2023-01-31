35 عاماً الفارق الزمني بين أول لقب حققه نادي الاتحاد على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، والأخير الذي توجه به أمام الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023، إذ يعتبر «العميد» أول فريق سعودي يتوج في «الدرة» بعد افتتاحه عام 1988 إثر فوزه بكأس الملك على الاتفاق في هيئته الحالية، وآخر المتوجين قبل إغلاقه، لإزالة مضماره وتوسعته، استعداداً لاستضافة نهائيات كأس أمم آسيا عام 2027، وبذلك يودع «الاتحاد» وجمهوره «الدرة» بعد أن حقق 9 ألقاب على أرضه، في جميع المسابقات المحلية كأس الملك 3 مرات أمام (الاتفاق في عام 1988، والهلال عام 2010، والشباب 2013)، وكأس ولي العهد مرتين أمام (الأهلي والنصر عامي 2003 و2016 )، والدوري 3 مرات أمام (الأهلي عام 2003 والهلال عامي 2007-2009)، وأخيراً السوبر السعودي أمام (الفيحاء عام 2023).