بارك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لنادي الاتحاد تحقيق كأس السوبر السعودي، وتمنى أن يحالف الحظ فريق الفيحاء مستقبلاً، وشكر الفريقين على الأداء والمستوى الفني المميز في المباراة النهائية.من جهته، هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل إدارة ولاعبي نادي الاتحاد ومنسوبيه ومحبيه بالتتويج بكأس السوبر، وتمنى لنادي الفيحاء وإدارته وجماهيره التوفيق في المنافسات القادمة.وأكد أن الفريقين قدما مباراة استمتع بها الجميع وسط حضور جماهيري رائع.