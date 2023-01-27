تحركت الإدارة النصراوية بصورة عاجلة بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها النصر من الاتحاد بثلاثية لم تكن متوقعة من جماهيره.

وكشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن إدارة النصر رفعت عرضها السابق الذي قدمته للكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الحالي البالغ من العمر 37 سنة بعد دخوله الفترة الحرة التي تخوله للتوقيع لأي نادٍ، إذ ينتهي عقده في 30 من يونيو 2023.

حيث كان العرض النصراوي لمدة سنتين ونصف بقيمة 40 مليون يورو ورفعته إلى ٤٥ مليون يورو.

وكشفت المصادر أن مسؤولا في ريال مدريد منح النصر الضوء الأخضر لشراء المدة المتبقية لتسجيله في الميركاتو الشتوي والذي ينتهي في أقل من ٤٨ ساعة.

وبحسب المصدر فإن المدير الفني غارسيا عقد اجتماعا مهما بينه وبين رئيس نادي النصر وكريستيانو لسرعة حسم ملف لوكا قبل ساعات صباح هذا اليوم.