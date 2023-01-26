تنطلق مساء اليوم (الخميس)، النسخة التاسعة لبطولة السوبر السعودي بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق، إذ يلتقي الهلال (بطل الدوري) بنظيره الفيحاء (بطل الكأس) عند تمام الساعة السادسة مساءً على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، فيما يواجه الاتحاد (وصيف الدوري) فريق النصر (ثالث الدوري) بدلاً من وصيف الكأس الهلال عند تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد الملك فهد الدولي.على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يدخل فريق الهلال لقاءه أمام الفيحاء؛ بحثاً عن الثأر بعد خسارته نهائي كأس الملك أمام منافسه في لقاء الليلة وكذلك للوصول للنهائي السادس في تاريخه بعد أن حقق اللقب 3 مرات وخسره مرتين. فيما يأمل الفيحاء في الفوز بالمباراة في ظهوره الأول في البطولة والوصول للنهائي المرتقب.وعلى استاد الملك فهد الدولي، يخوض النصر لقاء قوياً أمام نظيره الاتحاد، ويسعى العالمي للوصول للنهائي الخامس في تاريخه، إذ حقق اللقب مرتين وخسره مرتين أيضاً، فيما يطمح العميد للوصول الثالث له في النهائي ومن ثم تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه بعد أن فشل في الحصول عليه في المرتين السابقتين.شهدت البطولة التي انطلقت عام 2013م تتويج 5 فرق بلقبها في النسخ الـ8 الماضية والتي شارك فيها 8 فرق، ويعد الهلال الأكثر مشاركةً بـ6 نسخ حقق اللقب في 3 منها كأكثر الفرق تتويجاً، يليه النصر الذي تواجد في 5 نسخ وحقق اللقب في نسختين كثاني أكثر الفرق تتويجاً، فيما حقق اللقب لمرة واحدة كل من الفتح والشباب والأهلي، فيما يعد الاتحاد أكثر الفرق تواجداً دون تتويج باللقب، إذ شارك في نسختين وخسرهما، وكذلك تواجد التعاون والفيصلي مرة واحدة دون أن يحققا اللقب.شهدت 4 مدن لقاءات السوبر السعودي، وتم التتويج في 5 ملاعب، والبداية كانت في مكة المكرمة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع وحصل الفتح على لقب البطولة، وأقيمت النسخة الثانية في الرياض على استاد الملك فهد الدولي وحصل على لقبها الشباب، ومن ثم أقيمت 3 نسخ متتالية في العاصمة الإنجليزية لندن؛ اثنتان منها على استاد لوفتس رود وتوج في المرتين الهلال، ومرة على استاد كرافين كوتاد وتوج فيها الأهلي، ومن ثم أقيمت في جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) وحقق لقبها النصر، لتعود البطولة مجدداً للرياض وعلى استاد الملك فهد الدولي للمرة الثانية وانتصر فيها النصر، وفي النسخة الماضية أقيمت في الرياض أيضاً ولكن على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز وانتصر فيها الهلال، وسيقام النهائي لهذا الموسم على استاد الملك فهد الدولي للمرة الثالثة.ويبحث المهاجم الاتحادي عبدالرزاق حمدالله عن إنجاز شخصي جديد بالانفراد بصدارة قائمة هدافي السوبر السعودي، إذ يتساوى حالياً مع الثلاثي مختار فلاتة مهاجم الاتحاد ودوريس سالومو لاعب الفتح وكارلوس إدواردو لاعب الهلال بواقع هدفين لكل منهم، كما أن الفرصة متاحة لـ3 لاعبين آخرين لتصدر القائمة، وهم لاعبا الهلال سالم الدوسري ومحمد البريك ولاعب النصر سامي النجعي، إذ يملك كل منهم هدفا في البطولة.