يشهد استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض مساء اليوم (الأحد)، الظهور الأول للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بشعار قميص النصر، عندما يواجه نظيره الاتفاق عند تمام الساعة 8:30، فيما تسبق هذا اللقاء مواجهة الهلال بضيفه أبها عند تمام الساعة السادسة مساء، وذلك في ختام لقاءات الجولة 14 لدوري روشن السعودي للمحترفين.بعد انتظار لقاءين بسبب عقوبة الإيقاف من الدوري الإنجليزي، يظهر النجم العالمي كريستيانو رونالدو مساء اليوم بشعار فريقه النصر في لقائه أمام الاتفاق وسط اهتمام جماهيري وإعلامي عالمي كبير. ويبحث النصر عن النقاط الثلاث واستعادة الصدارة، إذ يحتل العالمي المركز الثاني برصيد 30 نقطة حصدها من 9 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 27 وعليه 6 أهداف فقط. فيما يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء سعياً للخروج بنتيجة إيجابية تُسهم في تحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل «الكوماندوز» المركز العاشر برصيد 16 نقطة حصدها من 4 انتصارات ومثلها تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 12 وعليه مثلها.وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يخوض الهلال آخر لقاءاته في الدور الأول، ويبحث عن الخروج بالنقاط الثلاث واحتلال مركز الوصافة على أقل تقدير قبل انطلاقة الدور الثاني، إذ يحتل الزعيم المركز الثالث برصيد 29 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و5 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 24 وعليه 11 هدفاً. أما فريق أبها فإنه يدخل هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه في ديربي عسير، ويبحث عن نتيجة إيجابية في لقاء الليلة للاقتراب من مراكز المقدمة، إذ يحتل زعيم الجنوب المركز السابع برصيد 19 نقطة جمعها من 6 انتصارات ومثلها خسائر وتعادل وحيد، وله من الأهداف 17 وعليه 21 هدفاً.