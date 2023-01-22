• «باريس تسكن الرياض»، عنوان جميل بطله الزميل عيسى الجوكم، وحينما تضع الكلمة ورديفتها تجد أن المانشيت لوحده حكاية..!• مرحلة الملهم مختلفة في كل تفاصيلها، فيها قطار الذهاب إلى المستقبل سريع جداً على الأصعدة كافة.• شركاء النجاح أو أدواته اختارهم بطل التغيير بدقة متناهية، ومنحهم إشارة الانطلاق وفق رؤية الفكر فيها قبل المال، بل فكر يجلب المال..• معالي المستشار تركي آل الشيخ يمثل اليوم حجر الزاوية من خلال هيئة الترفيه التي اختصرت بقيادة صديق النجاح الزمن، وذهبت إلى ما هو أبعد مما خُطط له، إذ حوّل المبدع تركي آل الشيخ إنجازاً يحسب بالسنوات إلى عام، وهنا الإعجاز بكل دلالاته..• جمع الترفيه كل تميز في هيئة واحدة أعتبرها قوة المملكة الناعمة..• تركي آل الشيخ بشخصيته الرائعة قدّم لنا الهلال والنصر في ليلة باذخة فيها كل نجم يقول أنا هنا إلا أن الثنائي الأشهر كريستيانو وميسي استأثرا مع نيمار ومبابي بكل الصور..• باريس تسكن الرياض، التقاط فخم لواقع تعيشه رياض العز، بل رياض الريادة والسياسة..• فاز باريس سان جرمان بكأس الترفيه في أمسية غنّى فيها اليمام والحمام والكروان دون نشاز، واكتفى المستمتعون بالتصفيق..!• هل لاحظتم الحميمية التي كان عليها استقبال ميسي لمعالي المستشار تركي آل الشيخ؟ وهل لاحظتم حديثه مع تاليسكا ورونالدو؟ مثل هذه التفاصيل تأخذنا إلى قراءة الواقع بصورة أكثر وضوحاً، مرحلة تعتمد على الاندماج مع مرحلة تجد تفاصيلها في صورة..!• أما الجانب الآخر من معادلة النجاح في كأس موسم الرياض فكان في التسويق لهذا الحدث إعلامياً من خلال استثماره وتقديمه بصورة رائعة وصل إلى كل العالم، وهنا الفكر الذي تميزت به هيئة الترفيه بقيادة الصادق الأمين تركي آل الشيخ..• تذكرة الملايين العشرة الإنسانية قدمها أبوناصر بشكل فيه من القبول والتقبل ما جعل الكل يدخل المزاد الخيري الذي فيه الحسنة بعشر أمثالها وفاز بالأجر الإنسان مشرف الغامدي..• أخيراً: أغلقْ فمَّك؛ لأن الكثير يتمنى أن يتصيد أخطاءك.. فالسمكة التى تُبقي فمها مغلقاً لن يصيدها أحد.