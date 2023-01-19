يضرب عشاق الكرة الخليجية موعداً مهماً عند تمام الساعة الـ7:00 من مساء اليوم (الخميس)، إذ يلتقي منتخب العراق صاحب الأرض والجمهور نظيره منتخب عمان في نهائي كأس الخليج العربي 25 على استاد البصرة الدولي. بعد لقائهما في افتتاح خليجي 25، الذي انتهى بالتعادل السلبي. ويطمح المنتخب العراقي بأن يحقق لقبه الخليجي الرابع ليتجاوز منتخبنا الوطني وقطر واحتلال وصافة أكثر المنتخبات تحقيقاً للقب خلف منتخب الكويت الذي حققه 10 مرات، فيما يسعى منتخب عمان لتكرار الإنجاز الخليجي للمرة الثالثة بعد أن حققه مرتين عامي 2009 و2017.