يخوض فريق الاتحاد (ثالث الدوري) لقاء صعباً مساء اليوم (الخميس) عندما يستضيف الفيحاء (المركز 12) عند تمام الساعة الـ6:00 مساءً، فيما يلتقي العدالة (المركز 15) نظيره الباطن (المركز 16) عند الساعة 3:30م، وذلك ضمن لقاءات الجولة 14 لدوري روشن السعودي.فعلى الجوهرة، يدخل الاتحاد لقاءه أمام الفيحاء بحثاً عن النقاط الثلاث واعتلاء الصدارة، إذ يحتل النمور المركز الثالث برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر النصر واستطاع الاتحاد الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيداً، وله من الأهداف 19 وعليه 6 أهداف، أما فريق الفيحاء فإنه يعيش أجمل لحظاته هذه الأيام، إذ لم يتلقَ أي خسارة بعد التوقف، بعد أن خاض 5 لقاءات انتصر في 4 وتعادل في واحدة ليجمع 13 نقطة، فيما كان قد حصد نقطتين فقط قبل التوقف من تعادلين و6 خسائر، كما أنه أحرز 12 هدفاً وتلقت شباكه 6 أهداف فقط في اللقاءات الخمسة الأخيرة ليقفز للمركز 12 برصيد 15 نقطة، ويبحث عن فوزه الخامس من خلال لقاء الليلة.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يلتقي العدالة نظيره الباطن في لقاء مهم، بحثاً عن نقاط المباراة والهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل العدالة المركز 15 برصيد 8 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين و9 خسائر وله من الأهداف 7 وعليه 23 هدفاً، أما فريق الباطن فإنه ما زال يبحث عن فوزه الأول في دوري روشن السعودي، ويحتل السماوي المركز الـ16 والأخير برصيد نقطتين فقط حصدهما من تعادلين و11 خسارة وله من الأهداف 8 وعليه 36 هدفاً.